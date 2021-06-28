الأهلي.. حلم «العاشرة» يقترب

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

ضرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي المصري، موعداً لملاقاة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري الأبطال، يوم 17 يوليو القادم بالمغرب، وتعد هذه المرة الثالثة التي يواجه فيها الفريق الأحمر أحد أندية جنوب أفريقيا في نهائي البطولة القارية. وكانت الغلبة للأهلي في مواجهتين سابقتين أمام أبطال جنوب أفريقيا، وهو فأل حسن بالنسبة لجماهير الأهلي التي تنتظر الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخ الأهلي، وهو رقم قياسي يحتفظ به بطل مصر.

وفي نسخة عام 2001، فاز الأهلي باللقب على حساب صن داونز، بعد أن تعادل معه ذهاباً بهدف لكل منهما، وفاز عليه إياباً بثلاثة أهداف دون رد، وفي نسخة عام 2013 توج الأهلي باللقب على حساب فريق أورلاندو بيراتس، وتعادل الأهلي ذهاباً خارج ملعبه بنتيجة (1-1)، قبل أن يحقق الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الإياب.

في سياق آخر، نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، وجود نية من جانب النادي لبيع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال الفترة الحالية، وكان الأهلي قد تلقى عرضاً رسمياً من العين الإماراتي بطلب ضم أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن أمير توفيق قال : «لا نية لبيع ديانج في الفترة الحالية».

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