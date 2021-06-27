الأزرق الكويتي يزيد أحزان جماهيره بالخروج من كأس العرب

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

توقع الكثيرون أن تكون مشاركة منتخب الكويت الأول في ملحق كأس العرب، بمثابة طوق النجاة للكرة الكويتية، للتغلب على أحزانها، وتهدئة الجماهير الغاضبة، بسبب خروج الأزرق من التصفيات الآسيوية، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وزاد المنتخب البحريني من أحزان وغضب الجماهير، بعدما أطاح بمنتخب الكويت خارج المشاركة في كأس العرب، التي تقام بإشراف «فيفا»، وألحق به الهزيمة 2 - 0، ولم يقدم الأزرق العرض المنتظر في ظل الإمكانات التي تم توفيرها من قبل المسؤولين لتجاوز النفق المظلم، وباتت الكرة الكويتية بحاجة إلى تدخل جراحي، لإعادة تنظيم منظومة كرة القدم إدارياً وفنياً.

اجتماع طارئ

توقع الكثيرون تقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي، استقالتهم فوراً، ليلحقوا بالخماسي المستقيل «أحمد عقلة نائب الرئيس، وفاطمة حيات، وفهد المطيري، وأحمد عجب، وعلي حسين الديحاني»، الذين تقدموا باستقالتهم فور الخروج من النصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا 2023، وكأس العالم 2022، ولكن حدث العكس، بعد أن دعا الشيخ أحمد اليوسف مجلس الإدارة إلى اجتماع طارئ اليوم، لبحث أسباب خروج الأزرق من تصفيات كأس العرب، وإيجاد حلول سريعة، وهو ما زاد غضب الجماهير الرياضية، التي طالبتهم بالاستقالة فوراً.

صدمة

وعبّر الدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة، عن أسفه الشديد للصدمة التي أصابت الشارع الرياضي، بسبب الإخفاقات المتتالية لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم، وعدم قدرته على التأهل للاستحقاقات العربية أو القارية والعالمية، ما يؤكد أن مجلس إدارة الاتحاد الحالي، فشل في تحقيق آمال وتطلعات أبناء الكويت والجماهير الرياضية، بعودة الأزرق إلى سابق عهده، وذلك رغم الدعم المادي والمعنوي اللا محدود، الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة، وتوفير الأجهزة الفنية التي وقع عليها اختيار الاتحاد، دون أي تدخل مباشر أو غير مباشر في اختصاصاته.

الرحيل

وطالب فليطح مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الحالي، بالرحيل، بعدما اجتهد أعضاؤه، وقدموا ما لديهم من أفكار لإدارة المنظومة الكروية، غير أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، وبات من الضروري إعطاء الفرصة لعناصر جديدة، تمتلك الخبرات والفكر الواعي، للعمل من أجل مستقبل أفضل لكرة القدم الكويتية، وبناء منتخب قوي قادر على المنافسة في التحديات المقبلة، في ظل وجود لاعبين واعدين، ينتظرهم مستقبل باهر، ولديهم القدرة على عودة الهيبة للكرة الكويتية.

وشدد فليطح على ضرورة أن تتحمل الجمعية العمومية للاتحاد والأندية، مسؤوليتها عند اختيار عناصر لمجلس الإدارة، وترشيح من لديهم القدرة على العمل والإبداع وتطوير المستوى والنهوض بكرة القدم الكويتية، والارتقاء بها، والابتعاد عن المجاملات، التي كان لها آثار سلبية في الرياضة الكويتية بشكل عام، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحاً للمسار، والعودة بالكرة الكويتية إلى الطريق الصحيح.

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