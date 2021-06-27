منتخب الإمارات يودع كأس العرب للشباب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ودع منتخب الإمارات للشباب، كأس العرب لكرة القدم للشباب تحت 20 سنة، والمقامة حالياً في مصر، بعد تجمد رصيده عند 3 نقاط، واحتلاله للمركز الثالث في المجموعة الثانية، بخسارته من المنتخب المغربي بخمسة أهداف دون مقابل مساء اليوم، في مباراتهما على ملعب استاد القاهرة.

فيما تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي، بعد إنهاء مشواره في صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، 9 نقاط، وصعد معه منتخب طاجيكستان، باحتلاله للمركز الثاني برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على منتخب جيبوتي بخمسة أهداف دون مقابل، في مباراتهما بالجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات، على ملعب استاد المقاولون العرب، وتذيل منتخب جيبوتي ترتيب المجموعة بدون نقاط.

ونجح منتخبي مصر والجزائر، في التأهل عن المجموعة الأولى للبطولة، بعدما أنهيا مشوارهما في دور المجموعات، باحتلال المركزين الأول والثاني برصيد 9 و4 نقاط بالترتيب، بعد فوزهما في الجولة الأخيرة مساء اليوم، إذ تغلبت مصر على موريتانيا 4-1، وتعادلت الجزائر مع النيجر 2-2.

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