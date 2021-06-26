قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العرب 2021

المصدر: دبي - البيان

أسدل الستار على التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، مساء يوم الجمعة، بفوز منتخب البحرين على نظيره الكويتي، في المباراة الفاصلة في الملحق.

وستقام مباريات النسخة الحالية لبطولة كأس العرب 2021، في الفترة من 30 نوفمبر وإلى 18 ديسمبر المقبل، على ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، وذلك لأول مرة في تاريخها تحت راية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشارك في تصفيات بطولة كأس العرب 2021، 23 منتخبا، تأهلت أفضل 9 منتخبات منها بناء على تصنيف الفيفا العالمي لشهر ديسمبر 2021، مباشرة إلى دور المجموعات، وهي، مصر والعراق والسعودية والإمارات وقطر والجزائر والمغرب وسوريا وتونس بينما تأهلت 7 منتخبات عبر الملحق، وهي السودان، عمان، الأردن، فلسطين، موريتانيا، لبنان، البحرين.

وتم توزيع المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات وفقا للقرعة كما يلي:

المجموعة الأولى: قطر – العرق – عمان – البحرين.

المجموعة الثانية: تونس – الإمارات – سوريا – موريتانيا.

المجموعة الثالثة: المغرب – السعودية – الأردن – فلسطين.

المجموعة الرابعة: الجزائر – مصر – لبنان – السودان.

وسيقطع منتخبا قطر والبحرين شريط بطولة كأس العرب 2021، يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، في المباراة الافتتاحية، في قطر.

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