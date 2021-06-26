مقهى ليلي يتسبب في إيقاف 4 لاعبين بالجزائر

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تسبب "فيديو" تسرب من مقهى ليلي في إيقاف 4 لاعبين في نادي مولودية الجزائر حيث قرر النادي إيقاف كلاً من "بلال بن ساحة" و "وليد علاتي" عن التدريبات والمنافسات الرسمية مع الفريق الأول لكرة القدم حتي نهاية الموسم وخصم 3 أشهر من الراتب وتغريمهم مبلغ مليون ونصف دينار جزائري.

كما قرر النادي إيقاف اللاعب "توفيق عدادي" 6 أشهر وتغريمه مليوني دينار وتغريم اللاعب "ميلود ربيعي" مليون دينار جزائري بعد ظهورهم في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهم في حالة سُكْر بأحد الملاهي الليلية بمدينة وهران.

وبحسب نص بيان للنادي الجزائري اعترف اللاعبون بالأفعال المنسوبة إليهم، واعتبرت لجنة الطعون بالنادي أن ميلود ربيعي هو اللاعب الوحيد الذي قدم تبريرات يمكن اعتبارها ظروف مخففة.

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