الكويتي بدر المطوع عميد لاعبي العالم بـ185 مباراة

المصدر: دبي - علي شدهان

انتزع بدر المطوع، نجم منتخب الكويت الأول لكرة القدم، لقب عميد لاعبي العالم من المصري أحمد حسن، بخوضه المباراة الـ185 اليوم مع الأزرق الكويتي أمام شقيقه البحريني ضمن ملحق بطولة "كأس العرب الفيفا".

رونالدو ثالثاً

وبانتزاع الكويتي بدر المطوع قمة لاعبي العالم بـ185 مباراة، تراجع المصري أحمد حسن ثانياً بـ184مباراة، فيما حل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثالثاً بـ109 مباريات، والإيراني علي دائي رابعاً بـ108 مباريات، بعد شطب مباراة منتخب بلاده مع نظيره الكوري الشمالي التي جرت عام 2004.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز