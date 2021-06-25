موعد مباراتي الأهلي والترجي وكايزر مع الوداد في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: إيهاب زهدي

يحل الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، ضيفين على الأهلي المصري حامل اللقب وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي على التوالي مساء غدٍ السبت، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد خسارتيهما بنتيجة واحدة 0-1 في لقائي الذهاب السبت الماضي.

الأهلي والترجي

ويدرك الترجي أنه يحتاج إلى التفوق على نفسه عندما يلتقي مضيفه الأهلي، على ملعب استاد السلام في الحادية عشرة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، من أجل العودة ببطاقة العبور إلى النهائي، بعد خسارته ذهاباً بهدف دون مقابل، في أرضه على ملعب حمادي العقربي برادس، وأمام 5000 مشجع من جماهيره، والتي سمح لها بحضور اللقاء.

ولكن سيكون لزاماً على المدرب معين الشعباني، إعادة ترتيب أوراقه في اللقاء، لا سيما على مستوى خط الوسط الذي كان نقطة الضعف الأساسية في لقاء رادس، بعدما فشل الإيفواري فوسيني كوليبالي، في إيقاف سيطرة ثلاثي الأهلي حمدي فتحي وعمرو السولية والمالي أليو ديانغ، على وسط الملعب، خصوصاً الأخير الذي مرر كرة الهدف إلى محمد شريف.

ولم يكن الوسط الثغرة الوحيدة في الفريق التونسي، بل إن الخط الأمامي لم يقدم أي إضافة، في غياب طه ياسين الخنيسي، الموقوف من الاتحاد الأفريقي بسبب تناول المنشطات، وسيعوّل الشعباني مجدداً على لاعبيه أنيس البدري، والليبي حمدو الهوني، والغاني خالد عبد الباسط، على نحو أساسي إلا إذا ارتأى التغيير والاعتماد على علاء الدين المرزوقي أو نسيم بن خليفة.

وسيفتقد الشعباني، خدمات محمد علي اليعقوبي وحسين الربيع، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، فضلاً عن غيلان الشعلالي، بداعي الإصابة، وبالتالي سيوضع الثقل على محمد علي بن رمضان في الوسط، ويدرك لاعبو الفريق أنهم سيكونون تحت ضغط كبير، لا سيما من قبل جماهيرهم الغاضبة، والتي اقتحم بعضها تدريبات الفريق، وحاولوا الاعتداء على اللاعبين، والجهاز الفني، وحملوهم مسؤولية الخسارة والأداء المتواضع في لقاء الذهاب.

ومن جانبه، حذر المدرب الجنوب أفريقي للأهلي بيتسو موسيماني، من قوة الفريق التونسي، وبالتالي خطورة لقاء الإياب، وذلك خلال اجتماع مع اللاعبين تخلله عرض بالفيديو استعداداً للمواجهة التي يستضيفها بالقاهرة.

وطالب لاعبيه بضرورة التركيز واللعب بجدية، وعدم الإفراط في الثقة بعد الفوز ذهاباً، وحذرهم من مغبة انتفاضة فريق الترجي، كي يتأهلوا إلى المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، بعد الفوز باللقب في العام الماضي على حساب الغريم الزمالك، واعتبر اقتحام الجماهير لتمارين الترجي، خبر نوع من الحرب النفسية، ضمن خطة الفريق التونسي للعودة ببطاقة التأهل للمباراة النهائية على الأراضي المصرية.

ويعوّل موسيماني على غالبية العناصر التي قادت الفريق إلى اللقب القاري في الموسم الماضي، وكذلك كأس السوبر الأفريقي، في مقدمهم الظهير التونسي علي معلول ومحمد مجدي (أفشة) وديانغ وعمرو السولية، إلى جانب محمود كهربا، والمدافع المغربي بدر بانون، وحسين الشحات، والهداف محمد شريف.

المباراة: الأهلي × الترجي

الدور: إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

التوقيت: 23:00

الملعب: استاد السلام

الوداد وكايزر

في حين، يتطلع الوداد إلى رد اعتباره في جوهانسبورج عندما يلتقي كايزر تشيفز، على ملعب استاد سوكر سيتي في الثامنة مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، بعد الخسارة في الدار البيضاء بهدف دون مقابل، رغم سيطرته ذهاباً، إلا أنه افتقد إلى الفعالية التهديفية برغم صنع لاعبيه أكثر من 20 فرصة، واستحواذهم على الكرة بنسبة 80%، وعزا المدرب التونسي للوداد فوزي البنزرتي، سبب الخسارة أولاً، إلى إرهاق لاعبيه، بسبب كثافة المباريات في الدوري المحلي.

وزيارة الوداد الحالية، هي الزيارة الثانية في غضون أشهر قليلة للفريق المغربي إلى جوهانسبورج، بعدما خسر في لقاء الإياب بينهما في دور المجموعات بهدف نظيف، في لقاء خاضه بتشكيلة احتياطية بالكامل، وفاز ذهاباً 4-1 في بوركينا فاسو، ويحتاج الفريق المغربي إلى الفوز بأكثر من هدف ليتأهل إلى النهائي الذي يقام في ملعبه محمد الخامس في 17 يوليو المقبل.

وحققت كتيبة فوزي البنزرتي يوم الثلاثاء الماضي، فوزاً مهماً على نهضة بركان لتعزز صدارتها في الدوري المحلي، واعتمد المدرب التونسي فيها على تشكيلة احتياطية أيضاً، ما عزز خياراته للمباراة القارية المرتقبة، لا سيما مع بروز عناصر كانت خارج خططه في البطولة القارية، مثل المهاجم منصف الشراشم ولاعب الوسط أيوب سكوما وزهير المترجي.

ويمتلك الوداد عناصر مميزة، مثل الحارس أحمد رضى التكناوتي والمدافعين أشرف داري ويحيى عطية الله، ولاعب الوسط الدولي يحيى جبران ووليد الكرتي إلى خط هجوم قوي يقوده الدولي أيوب الكعبي مع الليبي مؤيد اللافي وبديع أووك والتنزاني سيمون مسوفا والدولي أيضاً محمد أوناجم، وقال البنزرتي بعد لقاء الذهاب «ما زالت مباراة أخرى تنتظرنا في جنوب أفريقيا، لذلك أؤكد أن الوداد قادر على التأهل ولديه الإمكانيات لذلك».

ويتطلع الفريق الجنوب أفريقي إلى الصمود 90 دقيقة أخرى، على غرار لقاء الذهاب ليحقق المفاجأة المدوية في البطولة، ويعد المهاجم الصربي سمير نوركوفيتش، أبرز عناصر الفريق، وهو صاحب هدف الانتصار ذهاباً.

إلا أن ظروف الفريق لا تبدو مثالية بعد التغيير الفني الذي حصل في منتصف الأسبوع الحالي بتعيين الإنجليزي ستيوارت براكستر مديراً فنياً بدلاً من غافين هانت، ورأى المدرب المساعد لباكستر، آرثر زواني أن فريقه قادر على تكرار التفوق، وأضاف «سيكون الأمر صعباً ومعقّداً، ونأمل أن نحافظ على نظافة شباكنا، وخطتنا نجحت في الذهاب وعدنا من المغرب بانتصار ثمين، لكن هذا غير كافٍ، نحتاج للعب بتركيز ونأمل أن نحافظ على نظافة شباكنا».

المباراة: كايزر تشيفز × الوداد

الدور: إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

التوقيت: 20:00

الملعب: استاد سوكر سيتي

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