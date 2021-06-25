مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح لهذا السبب

المصدر: البيان

وجه الإعلامي المصري مفيد فوزي انتقادات قاسية للنجم محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي بسبب تخوف اللاعب «الزائد» على قدمه خلال المباريات، دون أن يحدد أي مباريات يتخوف فيها «صلاح» على قدمه خلالها سواء كانت مع المنتخب الوطني أو ليفربول.

وقال مفيد فوزي خلال ظهوره ببرنامج «البريمو»، رفقة الإعلامي إسلام صادق عبر قناة ten: «محمد صلاح ساحر الكرة المصرية رغم أن ليا تحفظ شديد عليه لأنه بيخاف على رجله وهذا حقه بكل تأكيد».

وأكد مفيد فوزي خلال حديثه بأن كرة القدم سيطرت على عقول الشباب هذه الفترة تحديدًا، مشيرًا إلى أن مشجعي الكرة في الوقت الحالي لا يقرأون الكتب.

وتطرق مفيد فوزي للحديث عن أجور اللاعبين والفارق الكبير بين الكاتب واللاعب قائلًا: «أجور نجوم الكرة تفوق أجور الأدباء والكُتاب والمفكرين، وعلى رأسهم توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وغيرهم، وأنا لا أنظر إلى أن هناك لاعبا يحصل على عقد أكبر مما كنت أحصل عليه لأن ربنا هو من يقسم الأرزاق».

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