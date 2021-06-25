فلسطين إلى نهائيات كأس العرب بـ "خماسية" في شباك جزر القمر

المصدر: أ ف ب

انضم المنتخب الفلسطيني لركب المتأهلين إلى نهائيات مسابقة كأس العرب في كرة القدم، بعدما أثقل شباك منتخب جزر القمر 5-1 أمس الخميس في اللقاء الذي جمعهما على استاد جاسم بن حمد ضمن الدور التمهيدي المؤهل.

وسجل للمنتخب الفلسطيني ليث خروب (ق35)، عدي الدباغ (ق42)، تامر صيام (ق56 و72)، وإسلام البطران (ق82)، فيما أحرز هدف منتخب جزر القمر الوحيد جوموي موسى (ق5).

وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم مسابقة كأس العرب في قطر من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

والتحق المنتخب الفلسطيني بالمجموعة الثالثة التي تضم المغرب والسعودية ومنتخب الأردن المتأهل على حساب جنوب السودان من دون أن يلعب، عقب قرار الاتحاد الدولي إلغاء المباراة بسبب إصابة 19 لاعباً من هذا الأخير بفايروس كورونا.

وفاجأ المنتخب القمري منافسه بهدف مبكر عندما استقبل جوموي تمريرة إبراهيم جودجا داخل المنطقة وسدد في المرمى (ق5)، وكاد أن يضيف هدفاً ثانياً عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم قبل أن يتراجع عن قراره عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وأدرك الفلسطينيون التعادل عبر خروب الذي تابع تسديدة محمّد يامن (ق35)، ثم أضاف الدباغ هدفاً ثانياً من مجهود فردي (ق42).

واصل المنتخب الفلسطيني سيطرته في الشوط الثاني ليسجل صيام الهدف الثالث برأسية جميلة (ق56)، ويضيف الرابع مستثمراً تمريرة البديل البطران (ق72)، قبل أن يختتم الأخير مهرجان الأهداف بالخامس (ق82).

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