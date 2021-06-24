شاهد.. جمهور الترجي يودّع فريقه إلى مصر بـ"الشماريخ"

المصدر: دبي-ياسر قاسم

حرص جمهور الترجي التونسي على رفع معنويات فريقه وإبعاد الإحباط عن اللاعبين قبل سفرهم إلى مصر لمواجهة الأهلي السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا، بإطلاق "الشماريخ النارية" في الحصة التدريبية الأخيرة قبل التوجه للمطار.

وحضرت أعداد كبيرة من الجماهير أضفت أجواء حماسية على التدريب وهتفت كثيراً للفريق واللاعبين في محاولة لنسيان الخسارة التي تعرض لها الترجي في عقر داره من الأهلي بداية هذا الاسبوع.

وتصل بعثة الترجي للقاهرة اليوم الخميس ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريبه الأساسي على ملعب السلام يوم الجمعة.

وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب السبت الماضي، على إستاد رادس بهدف أحرزه محمد شريف.

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