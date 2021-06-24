لاعب منتخب ألمانيا ينتظر ارتداء شعار السودان

المصدر: دبي-ياسر قاسم

فاجأ اللاعب الألماني هاني مختار، الأوساط الرياضية في السودان برغبته في اللعب لمنتخب بلده الأصلي، مبدياً الحماس لتلبية أي دعوة يتلقاها من اتحاد كرة القدم السوداني في هذا الخصوص، نافياً رفضه للعب لمنتخب "صقور الجديان"، موضحاً عدم تلقيه أي اتصال أو تواصل بينه و الاتحاد السوداني برغم ظهوره اللافت مع المنتخبات الألمانية السنية بما فيها قيادته لمنتخب ألمانيا للفوز ببطولة أوروبا للشباب 2014 ومشاركته معه في بطولة العالم في العام التالي ونيله لقب الهداف فيها.

جاءت تصريحات مختار المولود في برلين 1995 من أب سوداني هو المهندس أبوبكر مختار وأم ألمانية، بعد تأهل المنتخب السوداني مؤخراً لنهائيات افريقيا ثم التأهل لنهائيات كأس العرب.

وقال اللاعب السوداني الأصل، لاعب نادي ناشفيل الأمريكي رداً عن إشاعات رفضه تمثيل منتخبه الأصلي "هذا غير صحيح، لم أرفض مطلقا الانضمام إلى المنتخب، ولم يتواصل معي أحد من اتحاد الكرة بصورة رسمية حتى يتم استدعائي إلى المنافسات المقبلة، من جهتي ما زلت أتطلع إلى أن تكون هناك اتصالات رسمية من اتحاد الكرة السوداني في هذا الشأن، حتى أتمكن من المشاركة والحصول على الأوراق المطلوبة من الاتحاد الدولي "الفيفا"، بحكم أنني مثلت ألمانيا في فترات سابقة على مستوى المنتخبات السنية".

وأضاف: "أتابع المنتخب السوداني وحرصت على مشاهدة الفريق في تصفيات كأس الأمم الإفريقية الاخيرة والتعرف على المجموعة الحالية، التي تضم لاعبين مميزين للغاية، خاصة المهاجم محمد عبدالرحمن الذي يعد لاعباً بارزاً، ويقدم مستويات مميزة للغاية ويملك إمكانيات عالية، وأتطلع لأن أتواجد مع الفريق وتمثيل البلد الذي أحرص على زيارته دائما".

بدأ هاني مختار ممارسة الكرة في نادية هيرتا برلين مبكراً حتى تم تصعيده للفريق الأول في العام 2013، وانتقل منه لنادي بنفيكا البرتغالي ثم لعب في الدنمارك قبل احترافه الحالي في أمريكا، وهو يلعب في خط وسط كما يجيد اللعب كلاعب وسط مهاجم أو جناح أيمن وأيسر مما جعله لاعب "جوكر".

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