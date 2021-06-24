سوداكال يرفض الاجتماع بالاتحاد السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

رفض آدم سوداكال رئيس مجلس إدارة نادي المريخ الجلوس في اجتماع مشترك مع الاتحاد السوداني لكرة القدم ومجموعة المعارضين له في مجلس المريخ، وطالب بتحقيق كل المطالبات التي تقدم بها مجلسه من قبل، وعلى رأسها النظام الأساسي الذي اعتمده الاتحاد السوداني لكرة القدم من الجمعية العمومية مثار الجدل حول قانونيتها بين الطرفين، وحدد اتحاد كرة القدم السوداني، اليوم موعداً لعقد اجتماع جديد مع المجلس المنتخب لنادي المريخ.

وقال عامر عبد الرحمن النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم: إنه عقد اجتماعاً منفصلاً مع المجموعتين في مجلس المريخ ووقف على وجهات النظر لكل مجموعة، وأشار عامر إلى أن المجموعة الأخرى رحبت بالعمل مع آدم سوداكال خلال الفترة التي حدّدها اتحاد كرة القدم. وأوضح أن آدم عبدالله سوداكال، أبدى موافقة للعمل مع المجموعة الأخرى مع إبداء بعض التحفظات.

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