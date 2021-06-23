منتخب الإمارات يخسر أمام طاجيكستان في كأس العرب للشباب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خسر منتخب الإمارات للشباب من منتخب طاجيكستان (2-3)، على ملعب استاد المقاولون العرب مساء اليوم، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس العرب للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة، والمقامة حالياً في مصر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل، إذ افتتح منتخبنا التسجيل عن طريق عيسى الحراصي، وأدرك محمد علي، التعادل لمنتخب طاجيكستان، وفي الشوط الثاني عاد عيسى الحراصي، وسجل الهدف الثاني لمنتخبنا، ثم تعادل طاجيكستان مجدداً عن طريق محمد علي، والذي خطف الهدف الشخصي الثالث "هاتريك"، وهدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل.

وشهدت المجموعة نفسها، وعلى ذات الملعب، فوز المغرب على جيبوتي بأربعة أهداف دون مقابل، وسجلها كل من إلياس بوغافر، عمر صادق، بلال الخنوس، محمد راديد، وتراجع منتخبنا الوطني إلى المركز الثاني بتلك الخسارة، بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط، وحلت طاجيكستان ثالثاً برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف، فيما صعدت المغرب إلى الصدارة برصيد 6 نقاط، وحلت جيبوتي رابعاً بدون نقاط.

وأسفرت مباريات اليوم أيضاً، على ملعب استاد القاهرة، وضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، عن فوز مصر على الجزائر بهدف وحيد سجله عبد الرحمن رشدان، وتعادل النيجر وموريتانيا بدون أهداف، لتنفرد مصر بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الجزائر، وبقيت موريتانيا والنيجر في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما.

وتقام الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعتين الأولى والثانية مساء السبت المقبل، وتلتقي فيها الإمارات مع المغرب، وجيبوتي مع طاجيكستان، والجزائر مع النيجر، ومصر مع موريتانيا.

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