الحكومة العراقية تشطب قرضاً بذمة الراحل أحمد راضي

المصدر: دبي- علي شدهان

قررت الحكومة العراقية، شطب قرض مالي بذمة الراحل أحمد راضي نجم كرة القدم العراقية الشهير، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوفاته قبل عام نتيجة إصابته بوباء «كورونا».

مشروع وطني

وتعود تفاصيل القرض، إلى تبني الراحل مشروعاً وطنياً لتطوير كرة القدم العراقية من خلال استحداث أكاديميات ومدارس للناشئين، وبناء ملاعب، والتعاقد مع كوادر فنية وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة.

إجمالي القرض

ويتوقع أن يصل إجمالي القرض إلى أكثر من ملياري دينار عراقي، وهو مبلغ كبير تطلب تدخل الحكومة العراقية لشطبه في الوقت المناسب.

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