محمد صلاح يأمل بإقناع ليفربول السماح له بالمشاركة في الأولمبياد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يأمل محمد صلاح، في إقناع ناديه ليفربول، بالإفراج عنه للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو هذا الصيف، ويريد إيجاد طريقة للمشاركة في اليومين المقبلين، بحسب تصريحات أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري.

ويبدأ موسم ليفربول في 14 أغسطس المقبل، خارج أرضه في نيوكاسل، وهناك مخاوف من النادي الإنجليزي بأن نجمه لن يكون لائقاً للعب في المباراة الافتتاحية إذا ذهبت مصر بعيداً في اليابان، حيث من المقرر أن تستمر منافسة كرة القدم في الأولمبياد من 21 يوليو إلى 7 أغسطس 2021.

ويشعر الريدز بالقلق أيضاً، من احتمال خسارة أفضل هدافيهم في يناير 2022، لمشاركته في كأس الأمم الأفريقية، ويعترف مجاهد أنه سيكون من الصعب الحصول على مباركة ليفربول، والسماح لصلاح بالمغادرة هذا الصيف، ورفض استبعاد احتمال ارتباط صلاح بالمنتخب المصري، لكنه كشف أن ليفربول رفض بالفعل طلب السماح بانضمام اللاعب لمنتخب مصر في البداية، عندما تمت تسمية اللاعب في فريقه.

وقال مجاهد لقناة "أون سبورت": "لا أريد أن أقول إنه من المستحيل على صلاح أن يشارك في الأولمبياد، لكن هذا صعب، ووافق صلاح على قيادة المنتخب الأولمبي خلال المعسكر الأخير للمنتخب، وتواصلنا مع ليفربول للسماح لصلاح بالانضمام إلى المنتخب الأولمبي، وقال النادي إنه ينتظر موافقة الجهاز الفني".

وأكمل: "لكن في النهاية رفض ليفربول الطلب لأنهم لا يريدون خسارة اللاعب في بداية الموسم الإنجليزي، وكذلك في يناير المقبل بسبب كأس الأمم الأفريقية، الأمر الذي سيحرمه من المشاركة في العديد من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز".

وبعد أن أجرى المزيد من المحاولات مع صلاح لحل المشكلة، فإن مجاهد واثق من أن النجم المصري سيجد طريقة لإقناع ليفربول بالسماح له بالمشاركة مع الدولة اليائسة لامتلاك لاعب بجودته، وأوضح: "تحدثنا مع صلاح مرة أخرى، وأخبرنا أنه سيبذل محاولة جديدة مع الجهاز الفني لفريقه، لحل الأمر، وفي غضون اليومين المقبلين سيجد طريقة".

ويشعر يورغن كلوب مدرب ليفربول بعدم الارتياح بشأن احتمال خسارة صلاح، هدافه الموسم الماضي برصيد 31 هدفاً، ويعرف أنه لن يكون متاحاً لمعظم الموسم المقبل إذا غادر للعب لمصر، خاصة وإنه فريق "الريدز" عانى من موسم مضطرب الموسم الماضي، حيث فقد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تراكمت الإصابات على ليفربول، حيث فقد لاعبين رئيسيين مثل قلب الدفاع فيرجيل فان ديك وجو جوميز لفترات طويلة، وسيشعر بالقلق من احتمال عودة صلاح، غير لائق لأنه يحاول استعادة الفريق في مزيج اللقب.

وخاض صلاح، قائد منتخب مصر، 70 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وسجل 45 هدفاً، وحصل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، على لقب أفضل لاعب كرة قدم أفريقي مرتين، وسيأمل في النجاح على الساحة الدولية هذا الصيف بعد أن كان وصيفاً في كأس الأمم الأفريقية 2017.

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