الأهلي والترجي بدون جمهور في القاهرة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، عن مصير حضور الجماهير لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية عبر الهاتف: "الجهات الأمنية ردت على اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي والترجي بأن اللقاء سيكون بدون حضور الجماهير، وأبلغنا الأهلي بذلك".

وأضاف "أثناء الاجتماع مع الأمن بحضور مسؤولي اتحاد الكرة ومندوب الأهلي كان القرار هو إقامة المباراة بدون حضور الجماهير مع حضور عدد متفق عليه من مسؤولي النادي الأهلي للمباراة".

وكان الأهلي فاز على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد في ملعب رادس بحضور الجمهور التونسي، الذي دخل في احتكاكات مع الشرطة ترتب عليها تأخير المباراة ساعة واحدة.

ويلعب الأهلي مع الترجي السبت المقبل في مباراة الإياب بملعب الأهلي السلام في القاهرة.

وطالب الأهلي وزارة الرياضة واتحاد الكرة بحضور الجماهير مثلما حدث في مباراة الذهاب، ولكن الجهات الأمنية ردت على اتحاد الكرة بإقامة المباراة بدون جمهور.

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