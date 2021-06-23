الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب المقاصة

المصدر: أ ف ب

تأهل نادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر لكرة القدم أمس الثلاثاء، بعد فوزه على مصر المقاصة بثنائية يوسف إبراهيم "أوباما"، في مباراة مؤجلة صمن منافسات الدور ربع النهائي.

وعلى ملعب السويس، انتظر الزمالك حتى الدقيقة 57 ليفتتح التسجيل بتمريرة عرضية من محمّد عبد الشافي هيأها التونسي سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء أمام يوسف إبراهيم "أوباما" الذي سددها إلى يسار الحارس محمود حمدي.

وأضاف "أوباما" الهدف الثاني مستغلاً عرضية عبد الشافي، وحولها رأسية إلى يمين الحارس (ق61).

ويلتقي الزمالك مع أسوان في الدور نصف النهائي، بعدما حقق الفريق المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية مفاجأة في مايو الماضي بتغلبه على المصري بركلات الترجيح عقب تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

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