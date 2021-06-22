«متعب» يطمئن الجماهير.. ومتحدث الزمالك يثير اللغط

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

طمأن عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، جماهيره ومحبيه، بشأن ما أثير حول حالته الصحية مؤخراً، وكشف أنه تعرض لوعكة صحية منذ فترة، وأظهرت الفحوصات الطبية معاناته من حصوات في الكلى، وقبلها كان قد تعرض للإصابة بجلطة دموية، استدعت تناوله أدوية للحفاظ على سيولة الدم.

وأثارت حالة متعب (38 عاماً) قلق الجماهير، لاسيما بعد الحديث عن ضرورة سفره للعلاج في الخارج، غير أن اللاعب قال في تصريحات تلفزيونية، إنه عندما تحدث عن سفره للخارج كان بهدف الاطمئنان على صحته بشكل عام، كونه يعاني آلاماً مستمرة وأعراضاً جسدية تحدث له دون سبب معين.

وكانت جماهير الفريق الأحمر أعلنت مؤازرتها للاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمنت له الشفاء، إضافة إلى الرسائل التي انهالت عليه، لذا وجه متعب الشكر لجماهير الكرة المصرية على دعمها الكبير لمجرد شعورهم بمعاناته من بعض الإجهاد مؤكداً أن تفاعل الجماهير أمر رائع وأسعده.

ويعد متعب واحداً من أفضل الهدافين في تاريخ مصر، ومنحه النقاد والجماهير العديد من الألقاب منها، «متعب الحراس» و«القنّاص»، و«ملك +90»، وخاض مع الأهلي 310 مباريات، أحرز خلالها 121 هدفا، كما حقق مع الفريق الأحمر عدة ألقاب منها لقب الدوري 11 مرة، وكأس مصر 3 مرات، ومثلها كأس السوبر المصري، ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات، ولقب واحد للكونفدرالية، وكأس السوبر الأفريقي 3 مرات، كما نال مع الأهلي برونزية كأس العالم للأندية نسخة 2006، ونال هو لقب هداف الدوري في موسم (2004-2005)، وكان متعب من الجيل الذي حقق مع منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية.

في سياق مختلف، أثار رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك المصري، اللغط والسخرية في تصريح أدلى به عبر تطبيق «كلوب هاوس»، وذلك عندما قال، إن ناديه يحصل في كثير من الأحيان على حقوقه، لكن الإدارة لا ترغب دائما في الحديث عن ذلك وتظهر أنها تتعرض للظلم للحصول على مكاسب أكثر. وأضاف، أن إدارة الزمالك تحصل على حقوق النادي، في الوقت الذي تتحدث فيه الجماهير عن إهدار تلك الحقوق وفي الحقيقة نكون قد حصلنا على أشياء ولا نتحدث عنها، وتابع، «في حاجات مش عاوزين نكلم فيها لأنها بتجيب لينا حقوق أكثر وحاجات أكثر، وبنعيش في دور أننا أتظلمنا فيها».

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