اتحاد الكرة الكويتي يخالف النظام ويدعو «العمومية» للانعقاد

المصدر: الكويت – أحمد عبداللطيف

وجه مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية يوم 9 أغسطس المقبل، للنظر في التقارير المالية والإدارية للسنوات المنتهية ( 2018-2019، 2019-2020،2020-2021 )، يعقبها الجمعية العمومية الغير عادية من أجل النظر في التعديلات المقترحة على النظام الأساسي وكذلك النظر في الاستقالات المقدمة من السادة أعضاء مجلس الإدارة.

جاءت دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي وطارئ مخالفاً للنظام الأساسي للاتحاد حيث لم تتضمن الدعوة طبقاً للمادة 27 التي تشير إلى ضرورة إرسال المقترحات التي يرغب الأعضاء في تقديمها للجمعية العمومية إلى الأمانة العامة خطياً مع شرح موجز قبل 35 يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وهو ما لم يحدث حيث لم يتم إرسال المقترحات الخاصة بتعديل النظام الأساسي سواء كان هذا المقترح مقدماً من عضو الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة.

التقرير

وأكدت المادة 27 على ضرورة عقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد كل سنة لاعتماد التقرير المالي والإداري وهذا لم يحدث بعدما تضمنت الدعوة اعتماد التقارير المالية لمدة ثلاث سنوات وهو ما يضع مجلس إدارة الاتحاد في وضع قانوني مخالفاً للنظام الأساسي في حكم المنحل.

كما تضمنت دعوة الجمعية العمومية عرض الاستقالات المقدمة من السادة أعضاء مجلس الإدارة ولم يتم تحديد أسمائهم أو ذكرهم في الدعوة، والأمر الأخر مخالفة النظام الأساسي حيث لم تتضمن مواد النظام الإشارة إلى عرض الاستقالات على الجمعية العمومية ولكن تضمن النظام في حالة ما إذا خلا منصب أو اقل من 50% من منصب مجلس الإدارة يتعين على مجلس الإدارة عقد جمعية عمومية غير عادية لأجل انتخاب البديل لفترة المنصب المتبقية وإذا خلا أكثر من 50% من مناصب مجلس الإدارة يقوم مكتب مجلس الإدارة بعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب بديل لفترة المجلس المتبقية وهذا يعد مخالفة للنظام الأساسي.

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