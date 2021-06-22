مانشستر يونايتد يراقب نجم الأهلي المصري أمام الترجي

المصدر: دبي – البيان

كشفت وسائل إعلام مصرية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع نجم خط وسط الأهلي المصري الدبابة المالية أليو ديانج .

ووفقا لما نشره الصحفي ميكي جونيور، بموقع الجارديان، فإن إدارة فريق مانشستر يونايتد تتواصل مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي للسفر إلى مصر من أجل متابعة أليو ديانج أمام الترجي في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيقام يوم السبت المقبل في استاد السلام.

فيما أكدت قناة نادي الأهلي المصري عن تلقى إدارة مجلس النادي الأحمر عرضا ماليا كبيرا من إحدى الأندية الألمانية لضم الدبابة المالية أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لبرنامج «التريند» الذي يذاع على قناة النادي الأهلي، وصل العرض قبل بداية بطولة كأس العالم للأندية وبلغت قيمته 8 ملايين يورو، وأن الإدارة الحمراء قررت رفض العرض الكبير والتمسك ببقاء أليو ديانج خلال الفترة المقبلة للحفاظ على قوام الفريق.

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