قصة مرض اللاعب المصري عماد متعب

المصدر: البيان

أثار لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب قلق محبيه بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وسط ترقب لمعرفة نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرا.

في حين، لم يكشف متعب عن طبيعة المرض الذي ألم به، لكنه، أثار القلق أكثر بتصريحه أنه سيسافر إلى إحدى الدول الأوروبية، من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته، بعد الأزمة التي تعرض لها في الفترة السابقة.

وأضاف "إن شاء الله تكون الأمور بخير، وهسافر أوروبا في رحلة علاجية بعد الأزمة الأخيرة اللي اتعرضت لها".

وكان اللاعب الشهير بـ"متعب حراس المرمى" أعلن قبل فترة عبر حسابه في تويتر خضوعه لعملية جراحية.

يشار إلى أنه في مارس الماضي تعرض اللاعب المصري إلى أزمة صحية واشتبه الأطباء في إصابته بجلطة في المخ، لكن الفحوصات بينت إصابته بمجرد انخفاض في ضغط الدم، ما أدى إلي إصابته بهبوط في الدورة الدموية.

وظهر متعب مؤخراً عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً، ويظهر على متعب أنه ليس في أفضل حالاته.

وقال عماد متعب في تصريحاته، أن صحته على ما يرام ولا يعاني من أي مشاكل.

وأكد أنه ينتظر انتظام الطيران بشكل أكبر وعودة الأمور لطبيعتها حتى يسافر خارج مصر من أجل اجراء بعض الفحوصات الطبية من أجل الإطمئنان على صحته.

وقامت جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بنشر رسائل دعم لمتعب، وتمنيات بالشفاء.

وكان متعب قد عاني من وعكة صحية في مارس الماضي من عام 2020 وتم نقله وقتها للمستشفى، وأشارت زوجته يارا نعوم الى أن متعب لم يعاني من أي "جلطات".

وتبين بعد ذلك أن عماد متعب عانى من مشاكل في ضغط الدم مما تسبب في وعكته الصحية.

وكشف متعب مايو الماضي، أن سبب غيابه عن الاستوديو التحليلي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يعود لأنه أجرى عملية جراحية.

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