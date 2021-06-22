لأول مرة.. السعودية تسمح للمستثمرين المحليين والأجانب بتأسيس أندية رياضية

قررت المملكة العربية السعودية ،وللمرة الأولى السماح للمستثمرين المحليين والأجانب بتأسيس أندية رياضية .

وأطلق وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي ، منصة "نافس" الخاصة بتراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة.

يهدف المشروع الذي يندرج تحت برنامج جودة الحياة، إلى تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في الرياضة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب، لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات وصالات رياضية خاصة، من خلال طلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر هذه المنصة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنويع مصادر الاقتصاد نحو بناء مجتمع صحي.

وقال الوزير السعودي ، خلال الحفل الافتراضي، الذي أعلن فيه إطلاق هذا المشروع: " أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على اهتمامهما غير المحدود بنهضة ونمو القطاع الرياضي، ومن هذا الدعم نستمد الإلهام والتحفيز نحو قطاع رياضي واعد بفرصه الاستثمارية وبيئته الجاذبة، ونسير بخطى واثقة نحو المساهمة في تحقيق الأهداف الثلاثة لرؤية 2030".

وأضاف:" نتيجة للدعم والاهتمام من القيادة، شهد القطاع الرياضي في الأعوام الأخيرة الماضية، قفزات نوعية غير مسبوقة، ساهمت بشكل واضح وجلي في نمو القطاع بنسبة 170% في الأعوام الثلاثة الماضية، إلى جانب ارتفاع عدد المواطنين الممارسين للرياضة بانتظام بنحو 19%، وارتفاع قيمة القطاع لتصل إلى 6.5 مليارات ريال، واليوم نحن أمام مرحلة جديدة للرياضة السعودية بإطلاق منصة «نافس»، التي نسعى من خلالها إلى زيادة عدد الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، رغبة في تعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة، وتطوير أداء الرياضيين، ودعم نمو الرياضة والاقتصاد".

وأوضح أن منصة " نافس " ستكون نقطة تحول في صناعة الرياضة بالمملكة، حيث إنها تتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فيها والمساهمة في نموها وازدهارها، من خلال الحصول على الرخص اللازمة لتأسيس أندية وأكاديميات وصالات رياضية لمختلف الألعاب.

وبحسب الوزير سيتضمن المشروع في مرحلته الأولى عددا من الرياضات، التي يمكن فيها إصدار رخص تأسيس أندية أو أكاديميات وفق نوع الرياضة، ومنها: كرة السلة، الإسكواش، التجديف، التجديف الداخلي، الجمباز، الجودو، التايكوندو، الكاراتيه، الجوجيتسو، المصارعة، فنون القتال المتنوع، الفروسية، الدراجات الهوائية، كرة القدم، المبارزة، التنس، الملاكمة، المواي تاي، الكيك بوكسينج، التزلج الشراعي، الملاحة الشراعية، السباحة، الرياضات الالكترونية، الشطرنج، الرياضات اللاسلكية، الرماية، والريشة الطائرة.

وستكون هذه التراخيص متاحة عبر الموقع الالكتروني لكافة المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، على الرابط التالي: www.mos.gov.sa/ar/NAFES .

وأبدت وزارة الرياضة استعدادها لتقديم كافة الإمكانات والدعم اللازم للمستثمرين، لتسهيل خدمة التراخيص والمساعدة في حصولهم على عضوية الاتحاد المعني، ولا سيما أن هذا المشروع يشهد تعاونا كبيرا مع مختلف الوزارات والمؤسسات بالمملكة، مثل وزارة التجارة ووزارة الاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى جميع الاتحادات الرياضية المعنية، كما سيتم دعم منصة «نافس» عبر تفعيل عدد من مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

الجهات المشاركة في تسهيل التراخيص "

• وزارة التجارة

• وزارة الاستثمار

• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

• وزارة الداخلية

• البنك المركزي السعودي

• جميع الاتحادات الرياضية المعنية

الرياضات التي يسمح فيها بإصدار رخص تأسيس أندية أو أكاديميات كمرحلة أولى :

كرة القدم

كرة السلة

الإسكواش

التجديف

التجديف الداخلي

الجمباز

الجودو

التايكوندو

الكاراتيه

الجوجيتسو

المصارعة

فنون القتال المتنوع

الفروسية

الدراجات الهوائية

المبارزة

التنس

الملاكمة

المواي تاي

الكيك بوكسينج

التزلج الشراعي

الملاحة الشراعية

السباحة

الرياضات الالكترونية

الشطرنج

الرياضات اللاسلكية

الرماية

الريشة الطائرة

أبرز أهداف المشروع:

• تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في الرياضة

• إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات وصالات رياضية خاصة

• تنويع مصادر الاقتصاد نحو بناء مجتمع صحي

• زيادة عدد الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة

• تعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة

• تطوير أداء الرياضيين