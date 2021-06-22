فيفا يكرّم «الشغيل» قائد المنتخب السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تكريم نصر الدين الشغيل قائد المنتخب الوطني، بوضع قميصه في متحف الاتحاد الدولي، وتم هذا التكريم عقب مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الليبي ضمن مباريات التأهل لكأس العرب فيفا، وقدمت لجنة تطبيع نادي الهلال التهنئة للاعب الفريق والمنتخب على هذا التكريم ووصوله لـ (120) مباراة بقميص المنتخب الوطني.على جانب آخر، أكد مدرب المريخ الجديد إبراهومة، أنه توقع العودة إلى المريخ في أي وقت من الأوقات، موضحاً أن المريخ بيته ولا يمكن أن يرد له طلباً، مشيراً إلى أن الظرف صعب والتوقيت أصعب، خاصة في ظل الاستحقاقات المهمة التي تنتظر الفريق.

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