الأهلي يطلب 20 ألف مشجع أمام الترجي

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

طلب الأهلي المصري من الجهات الأمنية والحكومية حضور 20 ألف مشجع في مباراة الترجي التونسي، التي تقام السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد «الأهلي السلام». ولكن من المتوقع عدم موافقة الجهات المسؤولة على هذا العدد، وفي حالة الموافقة لن يزيد العدد على 10 آلاف مشجع.

وأرسل الأهلي خطاباً إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه مساندة مؤسسات الدولة الداعمة للأندية المصرية في المحافل الدولية كافة، والموافقة على حضور جماهيري لمباراة الترجي، وأكد الأهلي استعداده للتعاون مع الجهات المسؤولة كافة. وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب باستاد رادس 1/0 .

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