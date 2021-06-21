الكويت تُكرم بدر المطوع بعد وصوله عمادة لاعبي العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرم الشيخ أحمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي، النجم بدر المطوع لتساويه على قمة عمادة لاعبي العالم مع أحمد حسن نجم الكرة المصرية.

جاء ذلك على هامش الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الكويتي في رحلة التحضير لمواجهة البحرين في ملحق كأس العرب والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويمتلك المطوع في رصيده حاليا 184 مباراة دولية بالتساوي مع احمد حسن الذي حافظ على لقب العميد لسنوات.

وتمثل مواجهة البحرين في ملحق كأس العرب بوابة المطوع للانفراد بصدارة عمادة لاعبي العالم، لاسيما في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها بدر.

وتمكن أسطورة الكرة الكويتية من إثبات أن تواجده مع الأزرق لا يأتي مجاملة للانفراد بعمادة لاعبي العالم بعد الظهور اللافت أمام الأردن في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية بعدما شارك بديلا ونجح في تقديم مستوى جيد.

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