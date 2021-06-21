حضور جماهيري مشروط في نهائي كأس العراق

المصدر: دبي- علي شدهان

وضعت وزارة الشباب والرياضة العراقية، شروطاً محددة لحضور الجماهير إلى نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم بين الزوراء والقوة الجوية، 16 المقبل، على ملعب الشعب الدولي.

وتمثلت شروط حضور المباراة، بحتمية أن يكون المشجع ملقحاً ضد وباء «كورونا»، وأن يلتزم بصورة تامة بكافة الإجراءات الاحترازية، خصوصاً ما يتعلق بالتباعد، وألا يتجاوز عدد الجماهير المسموح لها بالحضور، حاجز الـ 15 ألف مشجع.

وتحقيقاً لهذه الغاية، استقبل عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر الوزارة في بغداد، عدداً من ممثلي شركات الدفع الإلكتروني، التي ستتولى تنظيم الحضور الجماهيري إلى ملعب الشعب الدولي في نهائي كأس العراق، وفقاً للآليات المحددة، والمطبقة دوليا.

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