رئيس النصر السعودي: لدينا 45 بطولة نقية ومرحباً بالتوثيق

المصدر: دبي-ياسر قاسم

علق مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، على قرار الاتحاد السعودي للعبة كرة القدم بشأن توثيق البطولة أسوة بكأس الملك، وكتب آل معمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:

"بطولات النصر 45 بطولة نقية منها 17 دوريا بمختلف المسميات، سواء ظهر التوثيق أو لم يظهر، فهذا تاريخ العالمي الذي بناه رجالاته، على مدى 66 عاماً، وكلنا نعلم أنهم نحتوا الصخر، ليصلوا إلى هذا الرقم، ولم يغرفوا من البحر، كما تيسر لغيرهم”.

وتابع: “ندعم في النصر عمل اتحاد القدم في توثيق البطولات لا طمسها إذا كان سيعلن عن جميع البطولات التي أشرف عليها الاتحاد منذ تأسيسه، دون اختزال فترات تاريخية أو بطولات، كما يحدث في بعض وسائل الإعلام، على أن تضم اللجنة رجالات عاصروا البدايات ومشهودا لهم بالأمانة والاستقلالية”.

وأضاف: “نريد رصداً لجميع البطولات التي أشرف عليها الاتحاد ولمختلف الدرجات والمناطق، أما مسألة تصنيف أهمية البطولات وقوتها، فلا يخضع للأهواء، كما يطرح في بعض منصات الإعلام عندما يقال: (هذه البطولات مهمة لأننا حققناها، وهذي ما نعترف فيها لأن المنافس كان محتكر البطولات في تلك الفترة)”.

واختتم تغريداته، قائلاً: “مرة أخرى.. نرحب بالتوثيق متى كان احترافياً وشاملاً وشفافاً ويقوم عليه رجالات من كافة المناطق عاصروا المراحل المبكرة، ويتم المصادقة على اختيارهم من الجمعية العمومية للاتحاد، ومشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية، وأشدد على الأخيرة”.

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