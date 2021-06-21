"الشغيل".. أول لاعب سوداني يٌكرمه متحف "الفيفا"

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أصبح نصر الدين الشغيل، قائد المنتخب السوداني، أول لاعب من بلاده يتم تكريمه في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما أعلن "فيفا" وضع قميص اللاعب في متحفه في سويسرا، تقديراً لمشواره الطويل مع المنتخب السوداني ووصوله للمباراة الدولية رقم 120 بعد مشاركته في مباراة السودان وليبيا، التي تأهل منها المنتخب السوداني لنهائيات كأس العرب.

وقابلت الأوساط الرياضية في السودان قرار "فيفا" بكثير من الغبطة، وعبر عن ذلك رئيس نادي الهلال هشام السوباط، والذي ينتمي له اللاعب الشغيل، حيث قال في بيان قصير: "أسعدني وضع قميص نصر الدين الشغيل، في متحف "فيفا"، وأعتقد أنه يستحق هذا المجد والمكانة السامية والرفيعة، من أكبر مؤسسة كروية في العالم، الشغيل رجل رائع، نتابع دوره البارز والكبير في المنتخب الوطني ونادي الهلال، والجهد الذي يقوم به لمساعدة اللاعبين الشباب خاصة في الهلال، بكل حب ونكران ذات وتفان وإخلاص، تمنياتي له بمزيد من الإبداع والتميز في كافة المحافل الرياضية الدولية والمحلية، وأن يواصل العطاء بذات الروح التي عهدناها فيه".

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