أسامة الملولي يتأهل الى الأولمبياد للمرة السادسة في تاريخه

المصدر: دبي-عدنان الغربي

حجز البطل العالمي والأولمبي التونسي أسامة الملولي بطاقة التأهّل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حصل على المركز العاشر في سباق 10 كلم في المياه المفتوحة الذي أقيم، أمس، بمدينة سيتوبال البرتغالية.

وقطع الملولي مسافة السباق في زمن قدره 2:2:55:60 ساعتين، بينما توّج السباح البريطاني هيكتور توماس باردوي بالمركز الأول.

ويحمل الملولي (37 عاما) ميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية، حقق الأولى في دورة بكين 2008 في سباق 1500م سباحة حرّة والثانية في دورة لندن 2012 في سباق 10 كلم في المياه المفتوحة، كما أحرز ميدالية برونزية في سباق 1500م سباحة حرّة في أولمبياد لندن 2012.

ويملك الملّولي سجّلا حافلا بالتتويجات في البطولات العالمية والقارية منها 4 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للسباحة دبي 2010، و16 ميدالية منها 15 ذهبية في البطولة العربية بالدوحة 2011، وميدالية ذهبية في سباق 5 كلم ببطولة العالم برشلونة 2013.

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