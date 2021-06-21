«الأزرق» يستعد للبحرين في ملحق كأس العرب

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

يختتم منتخب الكويت الأول لكرة القدم تدريباته قبل المغادرة للدوحة لخوض لقاء الدور التمهيدي لكأس العرب أمام نظيره البحريني الجمعة المقبل، بعدما وقع اختيار الجهاز الفني لـ «الأزرق» بقيادة ثامر عناد المدرب الوطني على 23 لاعباً من القائمة التي شاركت خلال التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023 بالصين.

وحاول الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية التي أقيمت أمس من أمس باستاد نادي الكويت إخراج اللاعبين من حالة الخروج الآسيوي وعدم التأهل إلى أمم آسيا مباشرة من أجل التركيز على مواجهة البحرين التي تعتبر هي الأخرى عنق الزجاجة للمنافس كونه يمر بظروف الأزرق نفسها وودع التصفيات التي استضافها.

ومن جانبه أكد خالد الشمري رئيس اللجنة الفنية باتحاد الكرة صعوبة مواجهة المنتخب البحريني المقبلة في ظل قوة المنافس وامتلاكه للعديد من عناصر الخبرة، وقال: «الأزرق» يسعى إلى تحقيق الفوز وحسم التأهل لدور المجموعات بعدما أغلق ملف التصفيات الآسيوية، ورغم فقدان التأهل ولكن خرجنا بالعديد من الإيجابيات التي سنعمل على استثمارها ومنها رفع تصنيف «الأزرق» بجانب الدفع بجيل جديد من الشباب وسط مشاركة عناصر الخبرة، وأضاف قائلاً: مهمة «الأزرق» تبقى في الفترة الحالية هي التأهل لنهائيات كأس آسيا، خلال التصفيات المقبلة والاستعداد بالشكل المطلوب للمنافسة على التأهل لكأس العالم 2026.

وتشهد الحصة التدريبية اليوم تكريم بدر المطوع قائد الأزرق من قبل الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد بعدما نجح في معادلة رقم المصري أحمد حسن عميد لاعبي العالم بـ 184 مباراة بعد مشاركته في مباراة الصين تايبيه خلال التصفيات الآسيوية.

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