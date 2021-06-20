المنتخب العماني يتجاوز الصومال ويبلغ نهائيات كأس العرب

المصدر: أ ف ب

بلغ المنتخب العماني نهائيات مسابقة كأس العرب في كرة القدم بعد فوزه على نظيره الصومالي 2-1 الأحد في اللقاء الذي جرى على استاد جاسم بن حمد في الدور التمهيدي.

وسجل للمنتخب العماني محسن الغساني (12) وصلاح اليحيائي من ركلة جزاء(36) وسجل للصومال أبيل جيجلي (55).

وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم مسابقة كأس العرب في قطر من 30نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وحجز الأحمر العماني مقعدا في المجموعة الأولى التي تضم المنتخب القطري صاحب الضيافة والعراق ومتأهل أخر من ملحق خليجي يجمع البحرين والكويت الجمعة.

وفرض فريق المدرب الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش سيطرته على المجريات، وكاد عبد العزيز المقبالي أن يسجل في وقت مبكر عندما واجه الحارس مصطفى محمد وسدد كرة ارتدت من العارضة (8).

وعاود المقبالي اطلاق كرة قوية ارتدت من الحارس ليتابعها الغساني في الشباك هدف السبق (12)، وعزز صلاح اليحيائي التقدم بهدف ثان من ركلة جزاء كسبها الغساني بعد تعرضه لإعثار من الحارس (36).

وأحرج المنتخب الصومالي منافسه في الشوط الثاني خصوصا بعدما قلص الفارق بهدف ابيل جيجي من رأسية (55) وبحث عن هدف التعادل دون طائل.



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