الإمارات تفوز على جيبوتي بثمانية في افتتاحية كأس العرب للشباب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

فازت الإمارات على جيبوتي (8-0) مساء اليوم، على ملعب استاد نادي المقاولون العرب في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس العرب للشباب لكرة القدم.

وتصدر المنتخب الإماراتي ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي الذي حل ثانياً، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نفس الملعب اليوم، على منتخب طاجيكستان بنتيجة (6-1).

وأنهى "الأبيض" الشوط الأول، بهدفين نظيفين سجلهما منصور المنهالي ومحمد اليماحي، وأضاف كل من عيسى الحراصي وسلطان الأميري ومحمد الوافي، الأهداف الثالث والرابع والخامس في الشوط الثاني.

ثم أحرز منصور المنهالي، الهدف الشخصي الثاني والسادس لمنتخبنا، وأختتم كل من مبارك بن زامه وضاري المازي، مهرجان الأهداف بالهدفين السابع والثامن، ليحقق "الأبيض"، انتصار كبير قبل لقاء منتخب طاجيكستان الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية للبطولة.

كما شهد اليوم الافتتاحي للبطولة، فوز مصر على النيجر (2-0)، وموريتانيا على الجزائر (1-0)، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى للبطولة، والتي تشهد غداً، مواجهات السنغال مع لبنان، والعراق مع جزر القمر في المجموعة الثالثة، وتونس مع اليمن، والسعودية مع أوزبكستان في المجموعة الرابعة.

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