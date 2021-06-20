المريخ السوداني يلبي دعوة الإمارات ويعين إبراهومة مدرباً

المصدر: متابعة – محمد فضل

تسلم مجلس إدارة نادي المريخ السوداني برئاسة آدم سوداكال دعوة رسمية للنادي من الهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات العربية، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ50 لقيام اتحاد دولة الإمارات والتي يتم الاحتفاء بها سنوياً في الثاني من ديسمبر من كل عام.

وذكر المكتب الإعلامي لنادي المريخ السوداني أنه سيقام معرض يتناول تاريخ دولة الإمارات منذ التأسيس وحتى تاريخ اليوم على أقسام مختلفة تتضمن أجنحة لمختلف الاتحادات والأندية الرياضية، وركناً خاص بقائمة البطولات التي نظمتها الإمارات مثل كأس العالم للشباب والناشئين لكرة القدم، وبطولة دبي الدولية لكرة السلة، وكأس العالم للناشئين للكرة الطائرة، وكأس دبي العالمي للخيول وبطولات الخليج، وبطولة راشد الدولية للكرة الطائرة، وبطولة الشيخ محمد بن خالد الدولية لكرة اليد، وبطولة آسيا لكرة القدم.

كما يتضمن المعرض ركناً خاصاً بأجنحة المجالس الرياضية بالدولة، وأخرى خاصة بأوائل الرياضيين والأبطال وأبرز الإنجازات، وأجنحة خاصة بمؤسسات الإعلام الرياضي والإصدارات الرياضية، إلى جانب إتاحة الباب أمام مشاركة الشركات المتخصصة في تجارة الملابس الرياضية والمقتنيات الرياضية للهواة والمحترفين، والمراكز الطبية المتخصصة في الطب الرياضي.

من ناحية أخرى أعلن نادي المريخ اتفاقه مع المدرب الوطني إبراهيم حسين «إبراهومة» لقيادة الفريق خلفاً للمدرب الإنجليزي لي كلارك والذي قدم استقالة مفاجئة لإدارة النادي السوداني أمس السبت.

وسبق لإبراهومة قيادة الزعيم السوداني للتتويج بلقب بطولة الدوري السوداني، كما يعد واحداً من أبناء النادي الذين يستعين بهم المريخ في أوقات مختلفة لقيادة الفريق، وينتظر أن يباشر المدرب الجديد مهامه مع الفريق الذي يوالي تدريباته بالقلعة الحمراء استعداداً للقاء حي العرب بورتسودان يوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الحالي.

وكانت صحيفة «السوداني» الرسمية قد أوردت خبر تعيين إبراهومة مدرباً للمريخ، ونشرت الصحيفة بياناً صادراً من قبل إدارة النادي الأحمر برئاسة آدم سوداكال، والذي سرد فيه حقائق التطورات المتسارعة المتعلقة برحيل المدرب الإنجليزي كلارك.

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