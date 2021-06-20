مدرب السودان يتطلع لمباريات كأس العرب

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أعرب الفرنسي هوبيرت فيلود، مدرب المنتخب السوداني، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب المنتخب الليبي، أول من أمس وتأهله إلى نهائيات كأس العرب.

وقال فيلود خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: سعداء للغاية بما حققنا في المباراة والتأهل للمشاركة في البطولة الكبرى، فكل الأمور كانت في صالحنا، والهدف المبكر الذي سجلناه في المباراة ساعدنا كثيراً في الحفاظ على النتيجة، وأشكر اللاعبين على ما قدموه على مدار شوطي اللقاء.

وعن المشاركة مع مصر والجزائر في المجموعة نفسها قال: بكل تأكيد مجموعة قوية جداً وأتطلع لمبارياتها، ومن الجيد أن نخوض مباريات قوية في البطولة، فهي فرصة مميزة لمواجهة منتخبات مثل مصر والجزائر، وإعداد جيد لكأس الأمم الأفريقية.

وأضاف مدرب المنتخب السوداني: لعبنا مباراة شاقة، فالفريقان كان مستواهما متقارباً والمنتخب الليبي منتخب جيد، إلا أننا نجحنا في تحقيق الفوز والهدف المرجو من المباراة، وشعور الفرح بعد المباراة لا يوصف.

واختتم مدرب المنتخب السوداني: راضٍ تماماً عما قدمه الفريق في المباراة وتحقيقه المطلوب وهو الفوز والحفاظ على شباكه نظيفة، صحيح فقدنا السيطرة، لكن في المجمل الأداء كان جيداً.

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