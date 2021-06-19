لاعبو الأهلي المصري يغادرون ملعب رادس بعد تعرضهم للاختناق

المصدر: وكالات

غادر لاعبو الأهلي المصري ملعب حمادي العقربي برادس بعد تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس بسبب أطلق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة للسيطرة على شغب جماهير الترجي في المدرجات قبل مباراة فريقهم الذي يستضيف الأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوافد أكثر من 5 آلاف مشجع إلى ملعب حمادي العقربي برادس، ليتجاوز العدد المسموح به، ما دفع الأمن لمحاولة السيطرة على الموقف وتفريقهم.

وأظهرت صور نشرها نادي الأهلي على حسابة في "تويتر"، مغادرة لاعبيه للملعب خلال عمليات الإحماء، والدخول سريعا لغرفة الملابس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع في المدرجات.

وتم تأجيل المباراة التي كانت مقررة أن تبدأ في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ريثما يتم السيطرة على الموقف بالمدرجات.

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