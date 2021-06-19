«التبرعات» تنقذ ملف عقود نجوم الزمالك

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

لجأت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك المصري، برئاسة حسين لبيب، إلى فتح حساب بنكي لتلقي المساهمات المالية من عشاق ومحبي النادي، وذلك للتغلب على أزمات عدة، أهمها تجديد عقود نجوم فريق كرة القدم الأول، وصرف مستحقات بقية اللاعبين.



وعلى الرغم من أن الفكرة لم تلق استحسان البعض، ولاقت سخرية من جماهير الأندية المنافسة، إلا أن حسين لبيب أكد في تصريحات تلفزيونية، أن لجنته لم تخترع جديداً بفتح حساب لتلقي الدعم من الجمهور، ولفت إلى أن هذا يحدث في كل دول العالم، ورفض وصف الفكرة بالمهينة، لأنها نجحت بشكل كبير منذ الساعات الأولى لتطبيقها، وتم جمع نحو 100 مليون جنيه مصري.



وأضاف لبيب أنه تم سداد دفعة كبيرة من مستحقات لاعبي الفرق الرياضية، وهناك مشروعات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، والأموال التي سيتلقاها النادي من التبرعات سيتم صرفها على كل الألعاب وليس كرة القدم فقط.



وشدد على أن فكرة التبرعات هي حل سريع، لحين تنفيذ خطة طويلة الأمد لتنمية موارد النادي، خصوصاً أن عقد الرعاية ضعيف، وبعد نهايته في الموسم المقبل، سيقوم المجلس المنتخب بالاتفاق على عقد جديد، وسيساعد الفوز بالبطولات على زيادة مبلغ الرعاية.



وكشف رئيس الزمالك، عن أنه تم الاتفاق بالفعل حول استخدام نجوم نادي الزمالك في حملات إعلانية، من أجل تخفيض بعض التكاليف على النادي في العقود والصفقات، موضحاً أن اللجنة تمتلك من الشجاعة أن نتعامل مع الظروف التي يعيشها النادي، وتعمل على أكثر من محور، والآن تتعامل على المدى القصير والمتوسط، أما المدى البعيد فهو مسؤولية الإدارة القادمة.

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