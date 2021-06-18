السماح بحضور 5 آلاف مشجع
موعد مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في نصف نهائي أبطال أفريقيا
يواجه الأهلي المصري نظيره الترجي التونسي في قمة كروية عربية قوية في تمام الساعة 8 من مساء غدٍ السبت بتوقيت الإمارات وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن يحضرها 5000 مشجع من نادي الترجي التونسي في استاد رادس.
ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب، وضمت قائمة الأهلي في تونس كلا من:
محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.
ووصل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة بعد تخطيه عقبة صن داونز، بنتيجة 3-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما وصل شيخ الأندية التونسية إلى نصف النهائي، بعد عبوره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل في مباراتي الذهاب والإياب بهدفين لكل فريق.