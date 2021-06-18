موعد مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

يواجه الأهلي المصري نظيره الترجي التونسي في قمة كروية عربية قوية في تمام الساعة 8 من مساء غدٍ السبت بتوقيت الإمارات وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن يحضرها 5000 مشجع من نادي الترجي التونسي في استاد رادس.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب، وضمت قائمة الأهلي في تونس كلا من:

محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة بعد تخطيه عقبة صن داونز، بنتيجة 3-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما وصل شيخ الأندية التونسية إلى نصف النهائي، بعد عبوره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل في مباراتي الذهاب والإياب بهدفين لكل فريق.

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