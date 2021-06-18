غداً..انطلاق التصفيات التمهيدية لكأس العرب

المصدر: أ ف ب

تنطلق غدا السبت التصفيات التمهيدية لبطولة كأس العرب لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد الدولي في الدوحة خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وتقام سبع مباريات من بينها قمة خليجية ومواجهات أفروآسيوية، خلال الفترة ما بين 19 حتى 25 الشهر الجاري ، لتتأهل سبعة فرق تكمل عقد المنتخبات الستة عشر التي تشارك في النهائيات.

وكانت قرعة كأس العرب قد سحبت أواخر أبريل الماضي، حيث تم تقسيم المنتخبات الـ23 المشاركة إلى فئتين، ضمت الأولى المنتخبات التسعة الأفضل ترتيبا في التصنيف العالمي للفيفا والتي تأهلت مباشرة الى دور المجموعات، فيما ضمت الثانية 14 منتخبا ستخوض الدور التمهيدي لتحجز مقاعدها في النهائيات.

وتبدأ منافسات التصفيات بمواجهة تجمع المنتخبين السوداني والليبي السبت من أجل حجز مقعد في المجموعة الرابعة القوية التي تضم مصر والجزائر.

فيما تنتظر ذات المجموعة متأهل آخر من مواجهة منتخب لبنان المنتشي بالتأهل الى الدور الحاسم من تصفيات المونديال وكأس آسيا 2023 مع منتخب جيبوتي الأربعاء.

ويلتقي المنتخب العماني مع الصومال الأحد، وسط أفضلية للأول الذي ضمن التـاهل للدور الثالث من تصفيات المونديال.

ويتأهل الفائز الى المجموعة الأولى التي تضم المنتخب القطري صاحب الأرض والعراق، إلى جانب متأهل آخر من ملحق خليجي الجمعة المقبل بين الكويت والبحرين الباحثان عن تعويض الاخفاق في تصفيات المونديال.

وسيكون المنتخب الأردني مرشحا لعبور جنوب السودان الإثنين لضمان مقعد في المجموعة الثالثة التي تضم المغرب والسعودية، إلى جانب الفائز من مواجهة غامضة تجمع فلسطين وجزر القمر الخميس.

هذا ويُكمِل الفائز من مواجهة منتخبي موريتانيا واليمن المقرّرة الثلاثاء عقد منتخبات المجموعة الثانية التي تضم تونس والإمارات وسوريا.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة الى الادوار الاقصائية: ربع النهائي، نصف النهائي، مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية في 18 ديسمبر .

وتقام التصفيات ضمن فقاعة طبية وسط إجراءات احترازية مشدّدة، حيث تخضع المنتخبات الى مسحة الكشف عن فيروس كورونا فور الوصول الى الدوحة، قبل أن تسكن مقار الإقامة دون السماح لها بالخروج سوى لخوض التدريبات والمباريات، الى جانب الخضوع لمسحة أخيرة قبل المباراة، فيما تقام المؤتمرات الصحفية بتقنية الإتصال المرئي عن بعد.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تدابير خاصة بالجماهير التي ستحضر المباريات، حيث لن يسمح بحضور من هم دون سن 12 عاماً، كما يشترط أن يكون المشجع حاصلا على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل 14 يوما من موعد المباراة.



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