الزمالك يبتعد بالصدارة بفوز عريض على اسوان

المصدر: أ ف ب

واصل الزمالك ابتعاده بصدارة الدوري المصري لكرة القدم بفوز عريض على ضيفه اسوان بثلاثية نظيفة الخميس، في ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين

سجل ثلاثية الزمالك احمد سيد "زيزو" (34 من ركلة جزاء و75) والبديل التونسي سيف الدين الجزيري (88).

رفع الزمالك رصيده الى 58 نقطة في المركز الاول بفارق 15 نقطة عن المصري الثاني، و17 نقطة عن الاهلي حامل اللقب، وللأخير 7 مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد اسوان عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

شوط اول متوسط فنيا، تسيّد الزمالك اغلب فتراته، ولكن بلا خطورة او فاعلية على مرمى اسوان الذى تراجع لاعبوه للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 32 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك اثر عرقلة زيزو، انبرى لها اللاعب ذاته وسددها على يمين خالد وليد (34).

تخلى لاعبو اسوان عن حذرهم الدفاعي وكاد البديل حمزة مجدي يدرك التعادل بعدما استخلص الكرة من احمد عيد، وسدد من داخل منطقة الجزاء ابعدها الحارس محمود عبد الرحيم "جنش "، ارتدت حولها محمد اسامة رأسية انقذها جنش (45).

انحصر اللعب في وسط الملعب وانعدمت الخطورة على المرميين تماما، رغم التغييرات التي اجراها كلا المدربين لزيادة الفاعلية الهجومية وتعديل النتيجة، الى ان جاءت الدقيقة 75 ومن فاصل مهاري بين البديل شيكابالا وبن شرقي، وصلت الكرة لزيزو داخل منطقة الجزاء سددها على يمين خالد وليد محرزا الهدف الثاني.

ثم اضاف البديل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث مستغلا عرضية بن شرقي سددها على يسار خالد وليد (88).

وارتقى الاتحاد السكندري الى المركز الخامس رافعا رصيده الى 37 نقطة، بعدما حقق الفوز على ضيفه مصر المقاصة 2-1 فيما تجمد رصيد الاخير عند 36 نقطة في المركز السابع.

سجل للاتحاد السكندري خالد قمر (9 و23)، وقلص النتيجة للمقاصة باسم مرسي (40) من ركلة جزاء.

واقتنص الاسماعيلي فوزًا مستحقا من ضيفه غزل المحلة بنتيجة 3-1 بملعب الاسماعيلية. سجل للإسماعيلي التونسي فخر الدين بن يوسف (45) والناميبي بينسون شيلونغو (70 و90+4) وسجل هدف المحلة فتحي مبروك (74 من ركلة جزاء).

بتلك النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر، وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز، فيما تجمد رصيد غزل المحلة الذى تلقى الخسارة الثالثة تواليا عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.



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