«بارقة أمل حكومية» لحل الأزمة المالية للاتحادات الرياضية بالعراق

المصدر: دبي - علي شدهان

تلوح في الأفق، بارقة أمل حكومية ممثلة بوزارة الشباب والرياضة العراقية، بحل الأزمة المالية للاتحادات الرياضية في العراق.

حل جذري

وتسعى وزارة الشباب والرياضة العراقية بقوة من أجل إيجاد حل جذري لمعاناة الاتحادات الرياضية في الجانب المالي، وذلك بالترتيب مع اللجنة الأولمبية العراقية، وبالتنسيق مع وزارة المالية واللجنة المالية في البرلمان العراقي.

آلية متوقعة

وتشتمل الآلية المتوقع أن تكون حلاً مقبولاً خلال الفترة المقبلة، على تحويل الأموال إلى وزارة الشباب والرياضة مباشرة، ومنها إلى الاتحادات.

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