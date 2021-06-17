6 منتخبات عربية في المرحلة النهائية لتصفيات المونديال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أسدل الستار على المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، بتأهل 12 منتخباً إلى المرحلة الثالثة الحاسمة من تصفيات المونديال، ومن بينها 6 منتخبات عربية، وهي الإمارات، السعودية، العراق، سوريا، لبنان وسلطنة عمان، إلى جانب منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، إيران، الصين وفيتنام.

وبدأت التكهنات عما يمكن أن تسفر عنه قرعة المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية، استناداً لتصنيف «فيفا» المعلن عنه مؤخراً، ويتحدث الجميع الآن عن إمكانية أن تسفر القرعة عن مجموعة نارية، مع عدم وجود منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية، في تصنيف واحد، وفقاً للتصنيف الصادر في مايو الماضي، وهو ما يعني إمكانية وجودهما معاً في مجموعة واحدة، وربما تضم منتخبات مثل الإمارات أو السعودية أو الصين الأقل تصنيفاً، وهو ما يعني إمكانية فقدان أحد ممثلي القارة الآسيوية الأقوياء في المونديال المقبل.

ووفق تصنيف «فيفا» الصادر في مايو الماضي، يتصدر المنتخب الياباني التصنيف على مستوى منتخبات آسيا باحتلاله المركز 28 عالمياً، ويليه بثلاثة مراكز المنتخب الإيراني، ثم منتخبا كوريا الجنوبية وأستراليا في المركزين 39 و41، ومنتخبا السعودية والعراق في المركزين 65 و68، ومنتخبا الإمارات والصين في المركزين 73 و77، ومنتخبا سوريا وسلطنة عمان 79 و80، وأخيراً منتخبا فيتنام ولبنان في المركزين 92 و93 على مستوى العالم.

وتتطلع جماهير المنتخبات العربية إلى قرعة تصفيات المرحلة الحاسمة، والمقرر إجراؤها في الأول من يوليو الجاري، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ويتم قبلها تحديد مستويات المنتخبات الـ 12 المتأهلة، وفق آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي سيصدر غداً وإن كان لا يتوقع أن يحدث به الكثير من التغيير عن الصادر في مايو الماضي، ثم يتم خلال القرعة، تقسيم المنتخبات، إلى مجموعتين.

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