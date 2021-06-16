عمان تهزم بنجلاديش وتتأهل للدور النهائي بتصفيات المونديال

المصدر: وكالات

تأهل منتخب عمان للدور النهائي من تصفيات كأس العالم بعد فوزه على بنجلاديش 3 /صفر اليوم الثلاثاء على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ووجه ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد بصرف مكافأة مالية للاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري بعد تأهل المنتخب بجدارة الى المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المزدوجة ونهائيات كأس آسيا.

وتقدم محمد الغافري بهدف لعمان في الدقيقة 22 ثم أضاف خالد الهاجري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 60 و80.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها تعادل الهند مع أفغانستان 1 /1 على نفس الملعب.

وتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 18 نقطة لعمان، وسبع نقاط للهند وست لأفغانستان ونقطتين لبنجلادش.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني ، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز