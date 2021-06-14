دعوة كاظم الساهر لحضور "خليجي 25"

المصدر: دبي-علي شدهان

وجه عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، نجم كرة القدم العراقية الشهير، دعوة مفتوحة للفنان العراقي كاظم الساهر لحضور بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ 25 المقرر إقامتها في العراق، وتحديدا في مدينة البصرة أقصى جنوبي بلاد ما بين النهرين.

عطاء الساهر

وأشاد درجال بعطاء الساهر، ومواقفه الوطنية تجاه بلده العراق، وحرصه على التواصل مع أبناء العراق.

650 ألفاً

واستقبل درجال في مكتبه بمقر وزارة الشباب والرياضة في بغداد، وفدا يمثل رابطة الفنان كاظم الساهر، والتي تضم أكثر من 650 ألف عضو، داعيا الرابطة إلى الحضور والإسهام في إنجاح "خليجي 25" في العراق.

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