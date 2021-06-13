«الأزرق» يودع المونديال بدموع بدران

بكاء بدر المطوع قائد منتخب الكويت أثار التعاطف | البيان

الكويت – أحمد عبد اللطيف

بدموع بدر المطوع «بدران» قائد المنتخب الكويتي، ورفضه الخروج من الملعب بعد ضياع حلم الوصول إلى تصفيات المونديال 2022، ودع منتخب الكويت الأول لكرة القدم التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات المونديال بعدما فشل في تحقيق الفوز على نظيرة الأردني ضمن منافسات المجموعة الثانية التي يستضيفها الاتحاد الكويتي، ليفقد «الأزرق» الأمل في خطف بطاقة التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني بجانب عدم التأهل المباشر إلى نهائيات كأس أسيا، ليتوقف رصيده عند النقطة 11، بينما رفع المنتخب الأردني رصيده إلى النقطة 14، ويلتقي المنتخب الأسترالي المتأهل لبطل المجموعة بعدما حقق العلامة الكاملة. وعقب المباراة شنت الجماهير الرياضية وأعضاء البرلمان الكويتي الهجوم وسهام النقد على مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد اليوسف والجهازين الفني والإداري، مطالبة باستقالة الجميع وترك الاتحاد.

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