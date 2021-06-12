النيابة ترفض الإفراج عن رئيس الهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

رفضت نيابة لجنة تفكيك النظام السابق في السودان، الإفراج عن هشام السوباط رئيس نادي الهلال، مالك شركة المقرن، ومحمد إبراهيم العليقي نائب رئيس القطاع الرياضي لنادي الهلال، مالك شركة نبتة، وسيبقيا رهن الاعتقال مدة قد تقارب 10 أيام لعدم اكتمال التحريات، كما تم اعتقال بعض الأشخاص الذين لهم صلة بملفهما في الأيام الماضية.

وكانت نيابة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، قد ألقت القبض على هشام السوباط، ومحمد العليقي وواصلت النيابة التحريات معهما، والتي بدأت الأسبوع الماضي، حول بعض الشركات التي يملكانها، وتعود أصولها للنظام السابق، وتم تحويل ملكيتها للسوباط والعليقي ولا تزال التحريات تجرى معهما.

على جانب آخر، وصل المنتخب الزامبي لكرة القدم، إلى السودان، لخوض مباراتين وديتين أمام صفور الجديان، يومي 11، و13 يونيو الجاري بالعاصمة السودانية الخرطوم.

واختار الصربي ميتشو، مدرب زامبيا، قائمة من 22 لاعباً تضم: سيريل تشيبوي، ولاميك سيامي، وجورجي سيناجاسي، وتاندي أموابي، وآيزك شاموجومبا، وجولدين مافوينتا، وبينيدكت تشيبيشي، وبروسبر تشيلويا، دومينيك تشاندا، ماكابانيسو ماجينجي، وبينسون ساكالا، وسبينسر ساوتو، وسالوتاني فيري، وآميتي شاميندي، وبول كاتيما، وبرينس مومبا، وكولينز سيكومبي، وموسيس فيري، وروجرز كولا، أنتازانا مايمبي، بريان أمويلا.

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