الأهلي المصري يعلن موعد انضمام معلول وبانون وديانج للتدريبات استعدادا للترجي

المصدر: د ب ا

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي المصري أن المغربي بدر بانون سينتظم في تدريبات الفريق خلال 48 ساعة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب قبل نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس إن بانون يتواجد في معسكر منتخب بلاده للمحليين وتم التواصل معه للاطمئنان عليه والاتفاق على موعد عودته للقاهرة.

وأضاف عبدالحفيظ أن ثلاثي الفريق الدولي، علي معلول وأليو ديانج ووالتر بواليا، سينضمون لبعثة الأهلي في تونس عقب انتهاء معسكرات منتخباتهم الدولية.

وأوضح أن الثلاثي سوف ينتهي من ارتباطات منتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة في تونس، ويستمرون هناك لينضموا لبعثة الأهلي.

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