الدوري السعودي في المركز الأول آسيوياً

المصدر: البيان الإلكتروني

وضع تصنيف موقع "فوتبول لوفيرز" المتخصص، الدوري السعودي للمحترفين، في المركز الأول على المستوى الآسيوي في حين حل في المركز الـ 27 دولياً، في قائمة أفضل 50 بطولة دوري على مستوى العالم، متفوقاً على الدوري الصيني الذي حل في المركز 29 عالمياً، ودوري نجوم قطر في المركز 36.

ووصف الموقع الرياضي في تقريره، الدوري السعودي للمحترفين، بأنه أحد أكثر البطولات شعبية في الشرق الأوسط.

واعتمد تصنيفه على المشاهدات التلفزيونية والشعبية الجماهيرية، ووجود أفضل اللاعبين، وزخم وسائل التواصل الاجتماعي الناتجة عن مباريات الدوري، ونجاح الأندية من هذه البطولات في مختلف البطولات القارية.

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