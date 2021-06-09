فرجاني ساسي يعلن رحيله عن الزمالك بتغريدة وداع

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ألمح التونسي فرجاني ساسي، إلى اتخاذه قراراً بالرحيل عن نادي الزمالك، من خلال تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر"، بدأت كأنها رسالة وداع للنادي المصري ولجماهيره.

وقال ساسي في تغريدته: "بكل فخر، أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادى الزمالك، ويعلم الله أنى أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب، ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي في كل المحطات، والخير فيما أختاره الله، وقريباً سوف أوضح كل الحقائق".

وكان مصدر مطلع بفريق الزمالك، قد كشف أن ساسي سيعود إلى القاهرة، لكنه لن يجدد تعاقده مع النادي، وسيتواجد فقط إلى حين انتهاء عقده بنهاية يونيو الجاري، ثم الإعلان رسمياً عن رحيله وناديه الجديد.

وأوضح المصدر، أن ساسي أمامه مباراتين فقط مع الزمالك ضمن فترة عقده، وستكونان أمام أسوان في الدوري المصري الممتاز، والمقاصة في كأس مصر، ولكن ربما تبعده الإصابة التي تعرض لها مع منتخب تونس، عن المشاركة مع الزمالك حتى نهاية عقده.

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