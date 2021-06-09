17 مليون دولار غرامات على الزمالك

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

بات نادي الزمالك المصري مديوناً بنحو 266 مليون جنيه، أي ما يعادل 17 مليون دولار، وذلك بسبب الشكاوى المقدمة ضده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ما يمثل عبئاً ثقيلاً على اللجنة المؤقتة، التي تدير النادي، وهو ما كشفه محمد الأتربي، نائب رئيس اللجنة لمؤقتة لإدارة الزمالك، وأن الغرامات الموقعة على الفريق بسبب القضايا المرفوعة ضده نحو 17 مليون دولار.

وأكد الأتربي أن حل ملف الشكاوى يأتي على رأس أولويات اللجنة المؤقتة، وأن هناك أحكاماً نهائية سيتم التفاوض فيها، لتقليل الغرامات المالية، بينما هناك أحكام أخرى ما زالت متداولة وبعضها لصالح النادي.

وبالنسبة لأزمة المستحقات المتأخرة للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لفريق كرة القدم بالزمالك، أشار إلى أنه يتم حالياً التفاوض مع باتشيكو، من أجل تقليل المستحقات، ومن ثم التنازل عن شكواه لدى «فيفا».

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