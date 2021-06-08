المصدر: دبي - علي شدهان

بات مهند علي "ميمي" صاحب أسرع هدف في تاريخ منتخب العراق الأول لكرة القدم، بتسجيله الهدف الأول لأسود الرافدين بعد مضي 18 ثانية من زمن مباراته مع نظيره الكمبودي الاثنين على ملعب المحرق البحريني ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لـ"مونديال" 2022، وكأس آسيا 2023، التي انتهت بفوز العراق بأربعة أهداف لهدف.

"مونديال" 1994

وبهدفه الأسرع في شباك كمبوديا، حطم "ميمي" الرقم المسجل باسم مواطنه الراحل أحمد راضي في شباك المنتخب السعودي بعد مرور 53 ثانية من مباراته مع شقيقه العراقي في تصفيات "مونديال" 1994.

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